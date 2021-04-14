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Два «Форда» под управлением нетрезвых водителей остановили псковские полицейские

30-летний житель Пушкинских Гор, ранее привлекавшийся к ответственности за пьяное вождение, снова оказался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 18 апреля полицейские остановили для проверки его «Форд» на улице Пушкинской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А в Великих Луках вечером 17 апреля на «Форде» по улице Гоголя следовал находившийся в нетрезвом состоянии горожанин 1981 года рождения.

В Себежском районе ночью 17 апреля на дороге Москва – Балтия стражи порядка остановили автомашину «Ауди», которой управлял местный житель 1988 года рождения. Он тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, нетрезвых водителей выявили полицейские в Новоржевском и Островском районах. По всем фактам проводят проверки. Напомним, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.