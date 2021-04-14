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Страховщики назвали топ-5 самых угоняемых авто за первый квартал 2021 года

Первое место среди самых угоняемых в России легковых авто удерживает Hyudai. На втором месте – Kia. Далее в порядке убывания следуют Mitsubishi, Toyota и Lexus. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в страховой компании «Согласие».

В Москве чаще всего угоняли Hyundai Santa Fe и Tucson, а также Toyota Camry. В Санкт-Петербурге злоумышленников интересовал Mitsubishi Outlander, в Новосибирске – Hyundai Sonata. Выбор угонщиков в других регионах, кроме Республики Башкортостан и Красноярского края, не слишком отличался от общероссийской статистики. В этих двух регионах были угнаны ГАЗ и Fiat соответственно.

За прошедший год возмещение «Согласия» за угнанные легковые автомобили составило 164,6 миллионов рублей. «Согласие» предупреждает: опаснее всего оставлять машину на парковках крупных торговых центров, а также рядом с промышленными зонами.