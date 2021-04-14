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Нетрезвых водителей повторно задержали в нескольких районах Псковской области

Сотрудники полиции сразу в нескольких районах Псковской области задержали нетрезвых водителей, которые уже были наказаны за это нарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Великолукские полицейские остановили для проверки автомобиль «БМВ», за рулем которого находился 26-летний нетрезвый великолучанин. Инцидент произошел 17 апреля около 23.00 у дома по Новослободской набережной.

Аналогичное происшествие произошло в Псковском районе ночью 20 апреля. На улице Набережной в деревне Родина стражи порядка остановили автомашину «Лада Гранта». Автомобилем управляла 30-летняя местная жительница с признаками алкогольного опьянения.

Житель деревни Заполье Стругокрасненского района 1983 года рождения «под градусом» ехал за рулем «Фиата», за что был задержан 19 апреля около 17.00. Еще одного нетрезвого водителя дорожные полицейские выявили в Пушкинских Горах.

По данным фактам проводятся проверки. Сотрудники УМВД напоминают: в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.