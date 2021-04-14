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В Пскове полиция проверила стекла легковых автомобилей. ФОТО

В Пскове проверили проверку тонировки стекол легковых автомобилей. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, рейд прошел сегодня, 21 апреля, на площади Героев-десантников, его провели сотрудники спецроты областного УГИБДД.

Первым остановили «Субару Трибека» с приметными номерами. Боковые стекла при проверке прибором оказались не соответствующими ГОСТу. Водителю предложили устранить тонировку на месте и составили протокол об административном правонарушении.

Внимание сотрудников полиции привлек также «Фольксваген Гольф» с темными боковыми стеклами. Вместо тонировки у водителя на стеклах оказались сетчатые шторки. Он сразу снял их, но от штрафа это не спасло.

Затем полицейские остановили «Мерседес С-500» с казахскими номерами, который ехал со стороны моста 50-летия Октября. Водитель остановился не сразу, а проехал вперед на площадку к дому №27 по Гражданской. Сотрудникам полиции пришлось следовать за ним с включенными спецсигналами. Как оказалось, мужчина не пытался скрыться, а просто искал место для остановки, не желая мешать другим участникам движения.

В автомашине стекла также не соответствовали стандарту. Водитель сначала протестовал против присутствия СМИ с телекамерами, но потом передумал и даже дал короткое интервью. Владелец «Мерседеса» рассказал, что владеет машиной второй месяц и не может убрать тонировку, поскольку она входит в штатную комплектацию. Раньше «Мерседес» использовался в консульстве США. По словам водителя, днем ранее у него уже был штраф за тонировку стекол. Придется менять стекла, поэтому пока дешевле платить штрафы, отметил он.

Подобные проверочные мероприятия регулярно проводят все подразделения Госавтоинспекции. По информации пресс-службы УГИБДД по Псковской области, только за первый квартал было выявлено 747 нарушений, связанных с тонировкой автомобилей.