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Количество нелегальных такси в России вырастет в случае повышения тарифов ОСАГО

Количество нелегальных такси в России кратно вырастет в случае повышения тарифов ОСАГО для бизнеса, предупредили в отрасли. О таких рисках сказано в письме Общественного совета по развитию такси в Центробанк.

По данным организации, ранее страховые компании обсуждали возможность пересмотра тарифов совместно с ЦБ и Минфином, и страховщики настаивали на их увеличении минимум на 60% для такси, пишет газета «Известия».

«В случае увеличения тарифа полис ОСАГО для такси станет недоступным не только для столичных таксопарков, но и для подавляющего большинства региональных. Начнется массовый отток таксомоторных перевозчиков в нелегальный бизнес», - сказано в письме совета.

Сейчас цена полиса ОСАГО для автомобиля такси составляет около 43 тысяч рублей в Москве, отметила председатель совета Ирина Зарипова. Стоимость страхования машины такси не должна составлять 100 тысяч рублей в столице и 70 тысяч рублей в регионах, отметили в организации.

ЦБ получил письмо совета и изучает его, сказали в пресс-службе регулятора. Там добавили, что в Банк России пока не поступала инициатива о повышении страховых тарифов для такси на 60%. В ЦБ напомнили, что тарифы последний раз повышали в сентябре прошлого года, и по действующему законодательству их пересмотр не может происходить чаще, чем раз в году. Пока регулятор не приступил к анализу убыточности для изменения тарифного коридора. В то же время ЦБ признает, что частота аварий в сегменте такси выше, чем у легковых автомобилей физических лиц (не такси).