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В Пскове инспектор ГИБДД отказался взять у нарушителя 2000 рублей

Жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

24 октября в припаркованном патрульном автомобиле у дома №4 на улице Псковской обвиняемый передал инспектору взятку, чтобы он не составлял протокол об административных правонарушениях. Нарушитель положил 2000 рублей под резиновый коврик, лежащий перед передним пассажирским сиденьем.

В свою очередь инспектор отказался принять деньги и сообщил о даче взятки оперативному дежурному УМВД России по городу Пскову. Подсудимому назначили наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.