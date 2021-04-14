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В Порхове полиция остановила пьяного водителя «Мерседеса»

В Порхове полиция остановила пьяного водителя автомобиля «Мерседес Бенц». Вечером 21 апреля 30-летний мужчина ехал по проспекту Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А в Новосокольниках в тот же день около 16.00 по улице Тихмянова на автомобиле «Хендай» ехал местный житель 1961 года рождения, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее эти водители уже получали наказание за аналогичное правонарушение. По данным фактам проводят проверки. «Пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», - напомнили в ведомстве.