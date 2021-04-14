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Пьяного водителя «Инфинити» остановили в Пскове

Нетрезвого водителя автомобиля «Инфинити» остановила полиция в Пскове. Мужчина 1980 года рождения ехал по улице Шестака ночью 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, вечером 24 апреля в Пскове на улице Звездной на автомобиле «Лада Гранта» ехал горожанин 1962 года рождения. Водитель также был в состоянии алкогольного опьянения.

А в деревне Верхний Мост Порховского района днем 24 апреля на улице Дубровского стражи порядка остановили машину ВАЗ-2107. За рулем «семерки» находился 23-летний местный житель в нетрезвом виде.

Водители дали признательные показания. По данным фактам полиция ведет проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.