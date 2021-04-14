АвтоМир / За рулём

Полиция призывает родителей оградить своих детей от вождения мопедов

Госавтоинспекция призывает родителей оградить своих детей от самостоятельного управления транспортными средствами.

«Взрослые должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль, - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области. - Необходимо пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения».

В ведомстве напомнили, что за управление несовершеннолетними транспортными средствами предусмотрена административная ответственность. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны). Транспорт в этих случаях поместят на специализированную стоянку.

«Управлять мопедом могут только лица, достигшие 16-летнего возраста и получившие водительское удостоверение категории "М"», - добавили в ведомстве.

Напомним, гражданин передвигающийся на скутерах, сигвеях и самокатах, считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов.