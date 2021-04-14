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Движение транспорта ограничат в Пскове 5, 7, 8 и 9 мая

Движение транспорта временно ограничат в Пскове 5, 7, 8 и 9 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 5 и 7 мая с 19.00 до 24.00 ограничат движение по площади Победы, улице Кузнецкой (от улицы Калинина до улицы Спортивной), улице Калинина (от улицы Кузнецкой до улицы Георгиевской), улице Свердлова (от улицы Калинина до Комсомольского переулка), улице Яна Фабрициуса (от улицы Гражданской до площади Победы), улице Советской (от площади Победы до улицы Некрасова).

Эти же улицы перекроют 9 мая с 6.00 до 12.00. В качестве объезда определена улицы 128-й Стрелковой дивизии.

Городские автобусы №2, 52, 6, 16, 19 в указанные периоды времени поедут от улицы Юбилейной по улице 128-й Стрелковой дивизии, улице Вокзальной и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Также 8 мая с 15.45 до 17.15 автотранспорт не сможет проехать по улице Кузнецкой (от площади Победы до улицы Калинина). Объезд - по улицам Калинина и 128-й Стрелковой дивизии.

Автобусы № 2, 52, 6, 16, 19 поедут от улицы Юбилейной по улице 128-й Стрелковой дивизии, улице Вокзальной и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Движение по Рижскому проспекту (от улицы Максима Горького до площади Ленина) ограничат 9 мая с 22.00 до 23.30. Объезд: улицы Максима Горького, Юбилейная, мост имени 50-летия Октября.

Автобусы № 3, 4, 14, 17, 19, 54 поедут по улицам Максима Горького, Юбилейной, мосту имени 50-летия Октября и далее по маршрутам.