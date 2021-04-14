АвтоМир / За рулём

Псковским автовладельцам напомнили об ответственности за дачу взятки

Госавтоинспекция Псковской области напомнила автовладельцам об уголовной ответственности за дачу взятки (статья 291 УК РФ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде крупных штрафов, вплоть до лишения свободы.

Отмечается, что одним из приоритетных направлений деятельности МВД России является противодействие коррупции и формирование в обществе негативного отношения к коррупционным проявлениям.

«Наиболее эффективными мерами по предупреждению коррупционных проявлений со стороны сотрудников ГИБДД является внедрение технических средств: системы автоматической фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, использование видеорегистраторов в служебных автомобилях, в том числе при приеме квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами», - рассказали в Госавтоинспекции.

Еще одним направлением профилактики коррупционных проявлений является организация системы записи для получения государственных услуг в подразделениях Госавтоинспекции, в том числе и в электронном виде, а также использование официального сайта ГИБДД для получения необходимой информации и для обращения граждан для разрешения вопросов.

Госавтоинспекция Псковской области постоянно проводит среди жителей региона разъяснительную работу по проблеме, связанной с попытками дачи взятки сотрудникам органов внутренних дел, находящимся при исполнении служебных обязанностей. «Как показывает практика, нередко подобные противоправные деяния пытаются совершить при общении с инспекторами ДПС ГИБДД некоторые водители, нарушившие Правила дорожного движения», - отметили в ведомстве.

Так, в этом году зафиксировали факт покушения на дачу взятки сотруднику ДПС за совершение заведомо незаконного бездействия – освобождение его от административной ответственности за допущенное им нарушение требований ПДД РФ. В настоящее время уголовное дело по данному факту направлено в суд, добавили в ведомстве.