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Обустроить парковку рядом с кладбищем в Соловьях просят жители Псковского района

Жители Псковского района просят решить вопрос с автопарковкой рядом с кладбищем в Соловьях. Соответствующе обращение размещено на сайте ведерников60.рф.

Дмитрий Иванов рассказал о том, как в Пасху в очередной раз столкнулся с отсутствием мест для автомобилей. «До ремонта дороги в д. Соловьи люди, приезжающие на кладбище, оставляли автомобили на обочинах, - пишет он. - Сейчас же на этом участке построен тротуар, и оставить авто могут 5-10 человек (а кладбище немаленькое). Альтернативной парковки нет».

Ответственным за решение проблемы назначен председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.