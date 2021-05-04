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АвтоМир / За рулём

Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах

07.05.2021 18:12|ПсковКомментариев: 0

Российских автомобилистов предупредили о восьми неочевидных нарушениях, за которые можно получить штраф. Их перечислили эксперты портала Autonews.

Прежде всего водителям посоветовали всегда проверять наличие обоих зеркал заднего вида, так как при отсутствии хотя бы одного из них транспортное средство считается неисправным. Согласно статье 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид"»), нарушителю грозит штраф в 500 рублей, а продолжать движение на машине будет нельзя вплоть до устранения проблемы.

Также автомобилистам порекомендовали быть внимательными во время парковки и следить за заездом на парковочные линии, за пересечение которых можно также получить штраф в 500 рублей. Кроме того, портал напомнил о запрете оставлять автомобиль под знаком «Парковка только для резидентов», за что придется заплатить 2,5 тысячи рублей.

Помимо этого, в список неожиданных нарушений попала остановка на островке безопасности, а также парковка на закругленных треугольниках при заезде во двор и другие прилегающие территории. За это можно получить штрафы в 2 тысячи рублей и 500 рублей соответственно.

Заплатить придется и за дополнительное оборудование, изначально не предусмотренное конструкцией, если установить его без соответствующего разрешения. Например, за багажники, фаркопы и спойлеры.

Отдельно эксперты выделили парковку без регистрационных номеров. Согласно решению Антитеррористической комиссии, с 2017 года неопознанные автомобили считаются потенциально опасными, что дает право отвезти их на штрафстоянку.

Как отмечает «Лента.ру», ранее в России раскритиковали предложение ввести штрафы за превышение допустимой скорости на 10 километров в час. По словам главы комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова, новые законы должны быть направлены на безопасность водителей и пассажиров, а не на увеличение собираемости штрафов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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