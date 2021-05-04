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АвтоМир / За рулём

Водителей предупредили о трех ошибках, «убивающих» мотор летом

11.05.2021 08:50|ПсковКомментариев: 0

Портал «Автовзгляд»‎ предупредил водителей о трех ошибках, которые могут «убить»‎ двигатель при эксплуатации машины в летний период, сообщает РИА Новости. 

Так, во-первых, не следует пренебрегать весенним техническим обслуживанием. Эксперты портала советуют заменить масло в двигателе на более вязкое, проинспектировать уровень и состояние охлаждающей жидкости, помыть при необходимости радиаторы. Антифриз необходимо менять через каждые 50-60 тысяч километров пробега, в противном случае есть риск столкнуться с заклиниванием помпы, обрывом ремня газораспределительного механизма, закупориванием каналов и трубок системы охлаждения коррозийными отложениями.

Кроме того, даже в летний период необходимо обязательно прогревать машину перед поездкой. Как объяснил порталу технический директор компании Fit Service Алексей Рузанов, у мотора есть расчетная рабочая температура, при которой тепловые зазоры выходят на заданные значения, а гидрокомпенсаторы, натяжители, фазовращатели и прочие элементы, «завязанные»‎ на давлении масла, могут функционировать корректно только при рабочей температуре. Портал подчеркивает, что отказ от прогрева двигателя в течение одной-трех минут приближает срок капитального ремонта мотора.

Также портал советует внимательно следить за температурой двигателя и при первых же намеках на возможный перегрев, когда показатели температуры уйдут за пределы 80-90℃, нужно остановиться, заглушить мотор и открыть капот. Лишь через 10-15 минут, когда давление в системе охлаждения точно упадет, можно при необходимости долить в расширительный бачок антифриз и вновь запустить двигатель. Если же это не поможет, то портал советует вызвать эвакуатор. Автор напоминает, что перегрев двигателя может закончиться расплавленными поршнями, трещинами на головке блока цилиндров, провернутыми вкладышами или сломанным коленвалом.

Теги: #лето #автомобиль #советы
Источник: Псковская Лента Новостей
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