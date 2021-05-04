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Повторно севший за руль нетрезвым пскович попался полицейским

60-летний житель Пскова повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчину, который управлял автомобилем ВАЗ-21154, остановили сотрудники ГИБДД 11 мая около 19.00 у дома на улице Юбилейной.

Кроме того, в тот же день около 21.00 в Невеле на улице Гвардейской на автомашине ВАЗ-21112 ехал местный житель 1974 года рождения, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

А 10 мая около 23.00 в Опочке на улице Стадионной на мопеде ехал 26-летний мужчина. Как выяснили полицейские, он тоже выпил перед поездкой. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в ведомстве.