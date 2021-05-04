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Полицейские вытащили застрявший в грязи автомобиль великолучанок. ВИДЕО

Сотрудники ДПС вытащили застрявший в грязи автомобиль, в котором ехала семья из Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 8 мая жительница Великих Лук, ее мать и 12-летняя дочь выехали на автомобиле в Бежаницкий район на экскурсию в Полистовский заповедник. «Кратчайший маршрут им подсказал навигатор. Через некоторое время выяснилось, что проехать предстояло по раскисшей после дождей узкой лесной дороге. В Локнянском районе недалеко от деревни Ямно и начались проблемы. Иномарка намертво застряла в грязи. Своими силами вытащить ее не удалось. Вокруг была болотистая местность. Мобильная связь здесь не работала», - рассказали в пресс-службе.

Великолучанки отправились пешком на поиски ближайшего населенного пункта. По пути им встретился мужчина на болотоходе, но оказывать содействие попавшим в затруднительное положение людям незнакомец не стал, сославшись на отсутствие троса.

«На окраине одной из деревушек они, к своему счастью, наткнулись на таксофон, который оказался в рабочем состоянии. Горожанки позвонили по бесплатному номеру 112. И вскоре к ним на автомобиле "УАЗ - Патриот" прибыли двое сотрудников МО МВД России "Новосокольнический" - старший инспектор ДПС ОГИБДД лейтенант полиции Андрей Митроченков и инспектор ДПС ОГИБДД лейтенант полиции Дмитрий Громов», - сообщили в ведомстве.

Полицейские, используя автолебедку, вытащили из ямы застрявший автомобиль, сумели быстро развернуть его и помогли потерпевшим выбраться из леса на дорогу. «Стражи порядка только удивлялись, как их подопечные сумели так далеко забраться на легковой переднеприводной машине. А затем отправились дальше по своим служебным делам», - рассказали в ведомстве.

Жительница Великих Лук выразила признательность Андрею Митроченкову и Дмитрию Громову за своевременную помощь, отметив их высокий профессионализм, отзывчивость и скромность. «Спасибо, что в нашей полиции служат такие настоящие мужчины!» - подчеркнула женщина.