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Более 2000 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю

2020 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции за прошедшую неделю, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления ГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

Среди прочих нарушителей 49 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 9 водителей повторно сели за руль нетрезвыми.

«Уважаемые водители, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, берегите свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - отметили в Госавтоинспекции.