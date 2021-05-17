В Псковской области продолжает дорожать дизельное топливо

В апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Псковской области наибольший рост цен отмечен на дизельное топливо (на 2,7%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
|
|
Апрель 2021 в % к
|
марту
2021
|
декабрю
2020
|
апрелю
2020
|
Бензин автомобильный марки АИ-92
|
100,76
|
103,77
|
105,60
|
Бензин автомобильный марки АИ-95
|
100,74
|
103,49
|
105,08
|
Бензин автомобильный марки АИ-98
|
100,63
|
103,13
|
104,58
|
Дизельное топливо
|
102,70
|
105,39
|
108,21
Цены на дизельное топливо росли опережающими темпами. По сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 5,4%, с апрелем 2020 года – на 8,2%.
Среди марок бензина автомобильного наибольший рост цен наблюдается на бензин автомобильный марки АИ-92. По сравнению с декабрем 2020 года цены выросли – на 3,8%, с апрелем 2020 года – на 5,6%.