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В Псковской области продолжает дорожать дизельное топливо

В апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Псковской области наибольший рост цен отмечен на дизельное топливо (на 2,7%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Апрель 2021 в % к марту 2021 декабрю 2020 апрелю 2020 Бензин автомобильный марки АИ-92 100,76 103,77 105,60 Бензин автомобильный марки АИ-95 100,74 103,49 105,08 Бензин автомобильный марки АИ-98 100,63 103,13 104,58 Дизельное топливо 102,70 105,39 108,21

Цены на дизельное топливо росли опережающими темпами. По сравнению с декабрем 2020 года оно подорожало на 5,4%, с апрелем 2020 года – на 8,2%.

Среди марок бензина автомобильного наибольший рост цен наблюдается на бензин автомобильный марки АИ-92. По сравнению с декабрем 2020 года цены выросли – на 3,8%, с апрелем 2020 года – на 5,6%.