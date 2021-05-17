АвтоМир / За рулём

Троицкий мост в Пскове закроют для движения транспорта на выходных

Троицкий (Советский) мост и участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской в Пскове закроют для движения автомобилей с 6.00 22 мая до 6.00 23 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Перекрытие движения будет связано с проведением работ по доработке инженерных сетей и укладке дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

«Просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок, при возможности заранее выбирать пути объезда, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.