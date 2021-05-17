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Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют 19 мая

Участок улицы Некрасова в Пскове на протяжении от Комсомольского переулка до Музейного переулка временно закроют для движения транспорта 19 мая с 9.30 до 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Перекрытие движения будет связано с ремонтными работами на сетях водопровода. Объехать данный участок можно по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

«При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.