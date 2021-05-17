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Нетрезвый водитель снова попался сотрудникам ДПС в Пскове

В ходе проведенных мероприятий в Пскове и Великих Луках полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове 20 мая около 23 часов у дома по Ленинградскому шоссе стражи порядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-211540, которым управлял нетрезвый горожанин, 1984 года рождения.

А в Великих Луках утром 17 мая на проспекте Октябрьском дорожные полицейские остановили ВАЗ-21140. За рулем легковушки находился 24-летний великолучанин. И он был в нетрезвом виде. По данным фактам полицией ведутся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.