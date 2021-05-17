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За неделю водители Псковской области нарушили ПДД почти 2000 раз

Псковские сотрудники ГИБДД пресекли в регионе 1940 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

За период с 17 по 23 мая в Псковской области выявили 46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них за повторное нетрезвое вождение задержали 6 водителей. За указанный период на территории региона зарегистрировали 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 28 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения является причиной дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - обратились в ведомстве к жителям Псковской области.