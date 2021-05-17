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В Пскове полиция остановила двух пьяных водителей

В Пскове полиция остановила 25-летнего пьяного псковича за рулем автомобиля «Дэу Нексия». Он был задержан на улице Коммунальной 22 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А по Ленинградскому шоссе ночью 20 мая на автомобиле ВАЗ-211540 ехал нетрезвый пскович 1984 года рождения.

В деревне Славковичи Порховского района 22 мая по улице Цинченко на мопеде ехал нетрезвый местный житель 1999 года рождения, а в Себеже 23 мая мотоциклом управлял 24-летний горожанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам идут проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.