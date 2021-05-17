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В Пскове водитель-лихач наказан за наезд на пешехода

Псковский городской суд назначил 58-летнему местному жителю наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год за наезд на пешехода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.

Следствие установило, что водитель вел автомобиль со слишком высокой скоростью, хотя приближался к пешеходному переходу. При возникновении опасности для движения мужчина не снизил скорость, не остановил транспортное средство и не убедился в отсутствии пешеходов. Нарушитель продолжил движение и не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть улицы.

Вследствие наезда пешеход получил перелом хирургической шейки правой плечевой кости, что повлекло тяжкий вред здоровью.

Отмечается, что автомобиль, которым управлял нарушитель, был технически исправен.