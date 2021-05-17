АвтоМир / За рулём

Подвергший опасности пассажира невельский автомобилист лишился водительских прав

Жителя Невельского района привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью пассажира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Вечером 12 февраля в деревне Плиссы Невельского района мужчина, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», не справился с управлением и допустил выезд на обочину, где наехал на опору ЛЭП. В результате ДТП пассажир автомашины получил телесные повреждения.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Постановление пока не вступило в законную силу.