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Дновец отправится в тюрьму за угон служебного автомобиля у родственника

Дновский районный суд вынес приговор местному жителю за угон служебного автомобиля у родственника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что житель деревне Морино Дновского района ночью, около 3.00, взял ключи от служебной автомашины родственника, стоящей возле дома и доехал на ней до дома № 52 по улице Школьной в той же деревне. Затем угонщик не справился с управлением и съехал в кювет.

Судья назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев по части 1 статьи 166 УК РФ.