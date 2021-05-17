АвтоМир / За рулём

Нетрезвые водители повторно задержаны в Пскове, Великих Луках и Острове

В Пскове, Великих Луках и ряде районов Псковской области дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Пскове днем 25 мая у дома по улице Леона Поземского полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2115. Выяснилось, что им управлял 54-летний пскович, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день еще одного нетрезвого 43-летнего водителя за рулем «Шкоды» стражи порядка выявили на улице Новоселов в Пскове.

А в Великих Луках вечером 26 мая по улице Пионерской на мопеде без государственных номерных знаков следовал горожанин 1982 года рождения, который был в нетрезвом виде.

В Острове 26 мая на улице Освобождения дорожные полицейские остановили «Опель». Как оказалось, 42-летний водитель этой иномарки тоже был «под градусом».

Нетрезвые водители были установлены полицейскими также в Великолукском и Пыталовском районах. По всем данным фактам в настоящее время проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.