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АвтоМир / За рулём

В Плюсском районе 27 человек могут лишиться водительских прав

28.05.2021 16:10|ПсковКомментариев: 0

27 жителей Плюсского района могут лишиться водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокуратура установила, что на территории Плюсского района проживает 28 человек с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами всех категорий. При этом эти люди владеют автотранспортом и имеют водительские права.

Прокурор района направил в суд исковые заявления, которые суд удовлетворил в полном объеме.

В марте огласили первое решение суда о прекращении права управления транспортными средствами местного жителя с двумя установленными диагнозами, а именно умственной отсталостью и психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ.

Теги: #прокуратура #Плюсский район #водительское удостоверение
Источник: Псковская Лента Новостей
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