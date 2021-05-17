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В Плюсском районе 27 человек могут лишиться водительских прав

27 жителей Плюсского района могут лишиться водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокуратура установила, что на территории Плюсского района проживает 28 человек с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами всех категорий. При этом эти люди владеют автотранспортом и имеют водительские права.

Прокурор района направил в суд исковые заявления, которые суд удовлетворил в полном объеме.

В марте огласили первое решение суда о прекращении права управления транспортными средствами местного жителя с двумя установленными диагнозами, а именно умственной отсталостью и психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ.