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Сеть велодорожек позволит сократить количество автомобилей в Пскове — Александр Братчиков

Строительство сети велодорожек позволит сократить количество автомобилей в Пскове на 30%. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы по всему Пскову построить сеть велодорожек, чтобы из любой части Пскова можно было доехать в другую на велосипеде, чтобы это было безопасно. Очень важно, чтобы дорожка не упиралась в никуда. Сейчас у нас есть часть таких дорожек – это недопустимо», - отметил глава городской администрации.

Велодорожки будут предусмотрены по зеленой зоне, а где возможно – по тротуарам. «Когда мы реализуем этот проект, я думаю, количество автомобилей, особенно в летнее время, сократится примерно на 30%», - добавил он.

Губернатор Михаил Ведерников, по его словам, поддерживает инициативу велодорожек. «В первую очередь, мы сделаем проект, определим все решения, стоимость и будем обращаться в дорожный фонд Псковской области или в федеральный дорожный фонд, чтобы деньги были выделены. Мы обязательно этот проект реализуем», - подчеркнул Александр Братчиков.

Наряду с этим сити-менеджер опроверг публикуемое в соцсетях мнение о том, что он якобы противник велодорожек. Подтверждением тому является тот факт, что он купил себе второй велосипед. Кроме того, во многих школах города появились велопарковки. «Мы пока не сильно это культивируем, потому что, если их делать много, надо обеспечить возможность, чтобы дети могли безопасно добираться до школы», - добавил гость студии.