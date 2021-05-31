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Дороги в 4 районах Псковской области перекроют для тренировок по ралли

Тренировочные сбор по авторалли пройдут с 7 по 13 июня на территории Бежаницкого, Опочецкого, Печорского и Пустошкинского районов Псковской области. В связи с этим на дорогах регионального значения в эти дни будет временно прекращено движение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

7 июня с 10.00 до 18.00 ограничат движение по участку дороги Бежаницы – Кудеверь – Болготово от деревни Духново до деревни Шагино и от деревни Шагино до деревни Курочкино Опочецкого района.

8 июня с 10.00 до 18.00 будет закрыт для автотранспорта отрезок дороги Кудеверь – Бардово от деревни Кудеверь до деревни Дорожково и от деревни Дорожково до деревни Бардово Бежаницкого района.

10 июня с 10.00 до 18.00 тренировочные заезды пройдут на дороге Пустошка – Щукино – Алоль. Здесь перекроют участок от деревни Щукино до деревни Красное Пустошкинского района.

11 июня на этой же дороге с 10.00 до 18.00 будет ограничено движение от деревни Красное до деревни Андрохново и от деревни Андрохново до деревни Забеги Пустошкинского района.

13 июня с 10:00 до 18:00 частично перекроют дорогу Железово – Лавры от деревни Железово до деревни Лавры Печорского района.

Соответствующий приказ комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области подписал председатель ведомства Борис Елкин.

Пропуск общественного и гражданского транспорта при этом будет происходить по первому требованию с задержкой по времени не более 5 минут. Федерация автомобильного спорта Псковской области просит водителей быть внимательными и соблюдать требования службы безопасности соревнований. Контактный телефон президента федерации Олега Мыслевича: 8-911-378-05-81.