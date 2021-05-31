В России растет число аварий с участием электросамокатов

Число аварий с участием электросамокатов в России растет. Подобными заголовками новостные ленты «пестрят» с наступлением теплого сезона, сообщает Следственный комитет РФ.
«В мегаполисах и областных центрах страны участились случаи происшествий с пешеходами и любителями "погонять" по непроезжей части. Общественность вновь вернулась к вопросу о правах и обязанностях участников придорожного движения», - отметили в ведомстве
В СКР отметили, что в законодательстве Российской Федерации это транспортное средство пока ничем не ограничено. Отсутствуют как нормы, регулирующие вождение электросамоката и правила его эксплуатации, так и ответственность за нарушения и причиненный вред здоровью окружающих, в том числе и самих водителей экотранспорта.