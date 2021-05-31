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В России растет число аварий с участием электросамокатов

Число аварий с участием электросамокатов в России растет. Подобными заголовками новостные ленты «пестрят» с наступлением теплого сезона, сообщает Следственный комитет РФ.

«В мегаполисах и областных центрах страны участились случаи происшествий с пешеходами и любителями "погонять" по непроезжей части. Общественность вновь вернулась к вопросу о правах и обязанностях участников придорожного движения», - отметили в ведомстве

«Самокат как отдельный вид транспорта должен был быть отрегулирован, это связано и с мощностью, и со скоростью, это должно быть определено. Но суть проста: если ты несешь опасность или даже можешь просто напугать, ты должен действовать в рамках тех норм, которые это регулируют», - сказал исполнительный директор Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктурой «Пошли-поехали» Герман Мойжес.

В СКР отметили, что в законодательстве Российской Федерации это транспортное средство пока ничем не ограничено. Отсутствуют как нормы, регулирующие вождение электросамоката и правила его эксплуатации, так и ответственность за нарушения и причиненный вред здоровью окружающих, в том числе и самих водителей экотранспорта.