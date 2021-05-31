АвтоМир / За рулём

В России хотят ввести наказание за превышение средней скорости

МВД и Минюст России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Об этом сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око».

По сведениям Autonews.ru, речь идет об одном виде нарушения правил — превышении установленной скорости движения, которое фиксируют автоматические комплексы контроля.

Сейчас в КоАП нет отдельной статьи за слишком быстрый проезд по участкам дорог, за которыми следят камеры. За превышение средней скорости штрафуют так же, как за «мгновенное» нарушение. То есть, если автомобилист сначала превысил допустимую скорость, например, на 30 километров в час, а затем — на 70, то ему придет один штраф за превышение на 40-60 километров — полторы тысячи рублей. При этом указывается не конкретное место нарушения, а общий подконтрольный двум камерам участок, пишет РИА Новости.

По словам юриста Дмитрия Дугина, это позволяет автомобилистам оспаривать такие штрафы. Поэтому МВД вместе с Минюстом и Минтрансом прорабатывают вопрос о внесении в КоАП соответствующих изменений.

В ассоциации «Око» заявили, что фотовидеофиксаторы эффективнее всего помогают поддерживать безопасность на дорогах. «На участках дорог, оборудованных такими комплексами, наблюдается снижение показателей аварийности до 50 процентов», — сказали в организации.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил правительству до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час.