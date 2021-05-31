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Суд лишил водительских прав себежанина с умственной отсталостью

Прокуратура Себежского района лишила местного жителя водительского удостоверения категории «B, C» из-за наличия у автолюбителя легкой умственной отсталости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения прокурор получил подтверждение диагноза водителя в психоневрологическом кабинете районной больницы. Постановка на учет в таком заведении является противопоказанием к управлению транспортными средствами, отметили в надзорном ведомстве.

По решению Себежского районного суда водительское удостоверение мужчины прекратило свое действие. Суд апелляционной инстанции признал указанное решение законным и обоснованным.