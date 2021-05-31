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Жителя Бежаниц оштрафовали за отказ пройти проверку на опьянение

Житель Бежаниц оплатил штраф за отказ в прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Водителя на личном автотранспорте летом 2020 года задержали инспекторы ГИБДД с очевидными признаками алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался, и инспектор составил административный протокол. Затем суд признал жителя Бежаниц виновным в совершении административного правонарушения по статье 12.26 КоАП РФ.

Нарушитель должен был заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

Мужчина не исполнил свои обязательства в течение установленных законом 60-ти дней. Тогда судебные приставы предупредили водителя о последствиях несвоевременной выплаты административного штрафа. Житель Бежаниц проигнорировал все требования судебных приставов о необходимости погашения задолженности.

После этого приставы ограничили мужчину в праве выезда за пределы Российской Федерации и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, согласно полученному ответу из ГИБДД выяснилось, что за должником на праве собственности числится автотранспортное средство, на которое судебный пристав вынес постановление о наложении запрета на регистрационные действия. Сотрудники ФССП выехали на место расположения автомобиля и арестовали автомобиль. Принятые меры подтолкнули мужчину оплатить 30-тысячный штраф в полном объеме.