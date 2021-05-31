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Пскович повторно попался за рулем в нетрезвом виде

41-летний житель Пскова попался за рулем в нетрезвом виде. Полиция остановила его автомобиль «Фольксваген Джетта» для проверки на Рижском проспекте вечером 6 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Опочке 5 июня по улице Ленина на машине «Фольксваген Пассат» ехал 30-летний местный житель, который тоже находился в нетрезвом состоянии.

А в Куньинском районе 5 июня на дороге Кунья – Кресты стражи порядка остановили ВАЗ-21214. Автомобилем управлял житель поселка Кунья, 40-летний мужчина, он также был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводят проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.