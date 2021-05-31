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Для покупки полиса ОСАГО больше не потребуется диагностическая карта

Техосмотр не понадобится для покупки полиса ОСАГО. Депутаты убрали обязательную проверку наличия диагностической карты страховщиками из закона об ОСАГО и закона о безопасности дорожного движения. Такие поправки приняты 9 июня во втором чтении, а 10 июня будут приняты в третьем, пишет «Российская газета».

Предполагается, что эти поправки вступят в силу 22 августа этого года, а значит, у автовладельцев пропадет еще один стимул проходить техосмотр по новым правилам до вступления в силу штрафов за его отсутствие. То есть 1 октября, когда проходить техосмотр будут обязаны уже все автовладельцы - отсрочка заканчивается - на пункты ТО поедут только автобусы и те автовладельцы, которые привыкли все делать по правилам.

В проект, который вносит поправки в закон об организации страхового дела, ко второму чтению добавились две поправки, которых в первоначальном проекте не было. Они вносят изменения в закон о безопасности дорожного движения и в закон об ОСАГО. Согласно этим поправкам, наличие диагностической карты для заключения договора ОСАГО не требуется.

Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, цель поправок - необходимость обеспечить доступность ОСАГО. Согласно закону, полис ОСАГО - публичный договор, то есть страховщики обязаны вне зависимости от каких-либо факторов осуществить продажу полиса. Так, в целях обеспечения доступности ОСАГО ранее был запущен сервис е-Гарант, позволяющий перераспределить наиболее убыточные сегменты рынка между всеми игроками. Единственным внешним ограничителем доступности услуги оставалась привязка к ТО. Также в РСА подчеркнули, что подобная увязка не соответствует мировой практике.

Напомним, с 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будет применяться штраф в 2 тысячи рублей. Это будет серьезным стимулом для автовладельцев пройти проверку на станции техосмотра. «Но с 22 августа до 1 марта автовладельцы вряд ли поспешат выполнить свою обязанность о прохождении техосмотра. Ведь единственные, кто проверял наличие диагностической карты до сих пор для владельцев личного транспорта, это были страховщики. С 1 марта его наличие начнут проверять камеры фотовидеофиксации нарушений, а до этого времени вообще никто, - пишет издание. - Это чревато еще и тем, что, если пункты ТО не обслуживают автобусы, то дожить до 1 марта без посетителей им будет трудно. Все решения по техосмотру последнего времени только отодвигают транспортный коллапс на пунктах ТО, в то же время вообще ставя под угрозу отрасль проверки технического состояния автомобилей».