АвтоМир / За рулём

Опочанка взяла на себя вину пьяного мужа-водителя

Опочецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая дала следствию заведомо ложные показания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что сотрудник опочецкой полиции возбудил уголовное дело против мужа представшей перед судом опочанки. Мужчина, ранее судимый за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, снова сел нетрезвым за руль.

Жена нарушителя, желая ввести органы следователя в заблуждение относительно причастности своего супруга к совершению этого преступления, явилась в полицию для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу. Полицейские предупредили ее об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и о возможности не давать показания в отношении себя и своих близких родственников. Однако опочанка взяла вину мужа на себя и указала, что мужчина находился на пассажирском сидении и в управлении автомобилем участия не принимал.

В зале суда женщина признала свою вину в даче заведомо ложных показаний и подтвердила, что сделала это по просьбе мужа. Мужчина хотел избежать наказания за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил женщине штраф в размере 10 000 рублей.