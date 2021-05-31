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Сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает 3 миллиона рублей

В мобильном приложении сети появилась футбольная игра с мгновенным розыгрышем призов.

Полмира охватила футбольная лихорадка, и на АЗС сети «Газпромнефть» началась новая акция – «Целься в мечту». Ее участники могут выиграть официальные мячи чемпионата Европы по футболу, эксклюзивные сувениры от сборной России, бонусы на покупку топлива и другие ценные призы.

Правила простые. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, нужно заправиться от 30 литров с применением карты лояльности «Нам по пути», открыть мобильное приложение АЗС «Газпромнефть» и зайти в футбольную игру в разделе акций. Игроку предстоит пробить серию пенальти, но на пути к цели ему противостоит умелый вратарь. В игре 5 попыток. Чем больше мячей игроку удастся заколотить в течение игры, тем ценнее будет его приз.

А если при заправке указанным объемом топлива до 30 июня еще приобрести кофе и хот-дог, то можно сэкономить 2 рубля с каждого литра.

Одновременно с акцией «Целься в мечту» стартовала новая рекламная кампания топлива G-Drive со слоганом «G-Drive – Движущая сила», главной звездой которой стала чемпионка мира, капитан сборной России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Участники акции могут воспользоваться движущей силой G-Drive чтобы повысить шансы выиграть ценный приз: заправка высокотехнологичным топливом дает дополнительную, 6-ю попытку удара по воротам.

Акция «Целься в мечту» продлится шесть недель: с 11 июня до 25 июля. В финале среди всех участников, оплативших топливо с помощью карты VISA, будут разыграны три суперприза: сертификаты на 1 000 000 рублей.

Подробные правила акции – на сайте www.gpn-promo.ru.