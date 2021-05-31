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Водителям перечислили ошибки, которые могут убить автомобиль с АКПП

Автоматическая коробка передач, как и любая техника, требует к себе внимательного отношения и правильной эксплуатации – в противном случае все может закончиться поломкой и дорогостоящим ремонтом. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на эксперта журнала «За рулем» Алексея Ревина.

По его словам, первая из них – экстремальная езда: старты с двух педалей, пробуксовки и прочие «шалости» нагружают коробку передач и все ее механизмы. Пластмассовые детали разрушаются, масло из-за перегрева теряет свои свойства и фактически «убивает» трансмиссию, медленно, но верно приближая ее к ремонту.

Вторая ошибка – ездить «на холодную», то есть давить газ в пол вскоре после старта. Такая практика фактически «убивает» сальники и уплотнения в гидроблоке, вследствие чего коробка полностью выходит из строя, отметил Алексей Ревин.

Третий просчет заключается в пренебрежении правилами буксировки, то есть в буксировке автомобиля с АКПП на более чем 30-50 километров при скорости свыше 50 км/ч. По словам эксперта, это приводит к серьезному «масляному голоданию» фрикционов и ускоряет их износ.

Четвертая ошибка – включать «нейтраль» (N) при каждой остановке.

«Фрикционам включения первой передачи придется несладко. При каждом включении положения D после нейтрали фрикционы должны будут лишний раз замыкаться. А это дополнительный износ», — объяснил Алексей Ревин.

Еще одна опасная ошибка – принудительно включать одну из низких передач при торможении двигателем. Подобная привычка серьезно перегружает фрикционы, изнашивает их и приближает время неминуемого (а также дорогостоящего) ремонта.

Шестая ошибка заключается в том, что многие водители не пользуются стояночным тормозом и ограничиваются лишь режимом «паркинг» коробки передач. Тем самым они нагружают защелку фиксатора на вале и растягивают тросик привода управления коробкой, что в итоге провоцирует многочисленные проблемы с электрикой (к примеру, отказывает стартер или перестают включаться фонари заднего хода).

«Наконец, самое глупое и банальное, что может сделать владелец машины с автоматической коробкой передач – отказаться от ее защиты. Этим он рискует повредить агрегат о дорожные неровности и, соответственно, тоже вывести из строя», - заключил эксперт.