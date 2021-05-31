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Великолучанин пил весь день и сел за руль чужого автомобиля

37-летнего жителя Великих Лук обвиняют в вождении автомобиля в нетрезвом виде. При этом в 2018 году мужчину лишили водительского удостоверения за невыполнение требования инспектора ДПС о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В майские праздники обвиняемый находился в одной из деревень Великолукского района. В течение дня он употреблял спиртное, а ночью решил вернуться домой в Великие Луки на автомобиле своей знакомой.

В городе автомобиль под управлением обвиняемого остановил инспектор ДПС. По результатам медицинского освидетельствования установили, что мужчина был пьян.

Уголовное дело направили в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.