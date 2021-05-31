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Псковичам рассказали, в какие дни и часы лучше всего посещать МРЭО

Наиболее загруженные дни работы регистрационно-экзаменационного отдела города Пскова - вторник и суббота. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг подается во вторник и субботу. Самым востребованным временем обращения в подразделение является первая половина дня с 8.30 до 12.30. В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше», - рассказали в ведомстве.

В этой связи Госавтоинспекция рекомендует планировать время посещения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области с учетом загруженности подразделения во избежание образования очередей.