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Псковская ГИБДД призывает велосипедистов не ездить по тротуарам

В связи с участившимися ДТП с участием велосипедистов, сотрудники ГИБДД по напоминают водителям правила управления велосипедом. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, минимальный возраст для управления на общественных дорогах велосипедом должен составлять 14 полных лет, при катании на велосипеде необходимо надевать шлем, соответствующий стандартам безопасности. Это уменьшает риск получения травмы в случае дорожного происшествия.

«Всегда надевайте перчатки с подкладкой на ладони. Перчатки для велосипедистов - это не украшение. Они защитят руки от истирающих воздействий при падении в случае аварии, обеспечат хороший захват ручек руля, исключат проскальзывание рук и будут способствовать предотвращению возможной аварии. Кроме того, езда в перчатках снизит уровень вибраций, которые могут негативно воздействовать на локтевой нерв руки и вызывать временное онемение руки или пальцев», - продолжили в ГИБДД.

Также инспекторы напомнили о запрете слушать плеер или радиоприемник через наушники во время езды. Это отвлекает велосипедиста от происходящего на дороге, что может быть очень опасно. Во многих государствах такая езда запрещена законом.

«Так как вы являетесь участником движения, управляющим транспортным средством, выполняйте все требования правил дорожного движения, подчиняйтесь сигналам светофоров, требованиям дорожной разметки, дорожных знаков; ездите только в разрешенном направлении по улицам (дорогам) с односторонним движением и т. д.», - подчеркнули в Госавтоинспекции.

При движении велосипедист должен держаться правой стороны дороги и двигаться в одном ряду и в разрешенном направлении движения. «Уступайте дорогу пешеходам. Избегайте езды по тротуарам (пешеходным дорожкам). Во многих государствах действуют строгие законы, запрещающие езду по тротуарам. Следите за автомобилями начинающими движение или поворачивающими налево впереди вас. При движении держитесь от автомобилей на безопасном расстоянии, чтобы вас не задело внезапно открывшейся дверью», - рекомендовали в ведомстве.

Велосипед запрещено прицеплять к другим транспортным средствам с помощью троса или других аналогичных приспособлений; нельзя устраивать езду с трюками или гонки. Необходимо держаться вдали от грузовиков без брызгозащитных щитков, так как камни, случайно попавшие между шинами двойных колес грузовика, могут неожиданно вылететь оттуда и попасть в велосипедиста.

Кроме того, инспекторы указали на запрет перевозить пассажиров или такой багаж, который затрудняет наблюдение за дорогой или управление велосипедом, а также мешает приводить в действие тормоза. «Убедитесь в том, что ваши тормоза работают должным образом, и всегда поддерживайте ваш велосипед в исправном техническом состоянии. При торможении, в первую очередь, применяйте задний тормоз (нажимая на правый тормозной рычаг). Нажатие первым переднего тормоза может привести к внезапной остановке или неконтролируемому движению с потерей равновесия и контроля над велосипедом», - добавили в ГИБДД.

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Необходимо избегать лишних маневров при езде по дороге. Нельзя ездить от одной стороны дороги к другой и маневрировать между стоящими (припаркованными) автомобилями. Это мешает водителям автомобилей видеть велосипедистов и повышает риск дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Важно следить за выбоинами, канавами и прочими опасными изменениями рельефа дороги.

«Для того, чтобы вы были более заметны для других участников движения, носите яркую или светоотражающую одежду. Одежда должна прилегать достаточно плотно, но при этом не ограничивать свободу движений. Слишком свободную и свисающую одежду может затянуть в колеса или другие вращающиеся механизмы велосипеда. Перчатки с длинными пальцами, рубашки с длинными рукавами и длинные брюки могут снизить тяжесть травмы в случае ДТП», - акцентировали внимание велосипедистов сотрудники ГИБДД.

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Приближаясь к железнодорожным или трамвайным путям, важно помнить об осторожности и пересекать их под прямым углом, который должно образовывать с ними и переднее, и заднее колесо, отметили в ведомстве. Скорость движения велосипедист всегда должен держать под контролем, она должна зависеть от состояния дороги и опыта велосипедиста.

Кроме того, в Госавтоинспекции напомнили о правилах подачи сигналов при повороте, торможении и остановке. Вытянутая налево левая рука означает поворот налево, согнутая в локте вверх левая рука означает поворот направо, опущенная вниз левая рука означает остановку.