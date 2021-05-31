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АвтоМир / За рулём

Пьяный водитель скутера попался полицейским в Волышово

15.06.2021 12:12|ПсковКомментариев: 0

Водителя скутера, повторно севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, задержали в деревне Волышово Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчину 1988 года рождения попался полицейским в Волышово на улице Технической.

Кроме того, в Пскове вечером 14 июня у дома на улице Юбилейной полицейские остановили автомобиль «Ауди», которым управлял нетрезвый 33-летний пскович. Днем ранее в областном центре у дома на улице Яна Райниса полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что им управлял мужчина 1985 года рождения, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам ведутся проверки. В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #ГИБДД #умвд россии по псковской области #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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