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Смотр спецтехники «Экопрома» прошел в Пскове

Ежемесячный смотр техники регионального оператора по обращению с ТКО прошел в Пскове утром 15 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

«Смотр техники - это надзорное мероприятие, направленное на исполнение норм и правил содержания техники при осуществлении деятельности по уборке города, - отметили в компании. - Данная мера по проверке технического осмотра автомобилей и личного состава всегда проводится под руководством главного механика Сергея Воробьева и инженера по охране труда Анатолия Шумилкина».

В ходе проведения смотра нарушений не выявили. «Весь личный состав прошел инструктаж, доложил о состоянии своих автомобилей, предоставил на проверку огнетушители и аптечки, отчитался о наличии спецодежды», - добавили в компании.