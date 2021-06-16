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Каждый пятый автовладелец задумывается об электромобиле

Уже каждый пятый автовладелец рассматривает возможность покупки электромобиля показал опрос, проведенный сервисом SuperJob.

О том, чтобы купить электрокар, задумывается 20% российских автолюбителей. Судя по комментариям, их привлекает не только современный внешний вид и экономичность электромобилей, но и их экологичность. 64% пока не рассматривает возможность сменить свою нынешнюю машину на электротранспорт, аргументируя это, как правило, отсутствием в России необходимой инфраструктуры и высокой ценой транспортного средства.

Потенциальных покупателей электрокаров больше среди мужчин (24% против 14% среди женщин). Интерес к новому виду транспорта растет с увеличением уровня доходов опрошенных: рассматривают возможность его покупки 9% россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц и 22% респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей. Чаще всего же возможность приобретения электромобиля рассматривают опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет (27%).

Владельцы автомобилей с различными типами двигателей демонстрируют примерно одинаковую заинтересованность электрокарами: рассматривают возможность их покупки 20% россиян, владеющих машинами на бензиновом двигателе, 22% владельцев дизелей и 21% владельцев авто с газовым двигателем.