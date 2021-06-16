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Стругокрасненский суд оштрафовал петербуржца за ДТП с пострадавшим

Стругокрасненский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя Санкт-Петербурга. Мужчину обвиняли в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло вред здоровью потерпевшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

21 марта подсудимый двигался на автомобиле на 260-м километре дороги Санкт-Петербург — Невель в Стругокрасненском районе. На повороте дороги влево мужчина не выбрал необходимую безопасную скорость, не учел, что на улице был снегопад, в результате чего не справился с управлением и съехал с дороги в правый по ходу движения кювет. Автомобиль опрокинулся на правую сторону и наехал на деревья. Пострадал пассажир автомобиля.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.