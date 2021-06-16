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АвтоМир / За рулём

«Шкода» предлагает клиентам скидку на сервисные работы

25.06.2021 11:12|ПсковКомментариев: 0

С наступлением лета «Шкода» порадует своих давних клиентов скидкой до 30% на сервисные работы у официального дилера «Автотим Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Так, с 1 июня по 31 августа владельцам автомобилей «Шкода», чьи автомобили старше четырех лет, предлагаются выгодные условия на приобретение и установку оригинальных деталей чешского бренда, связанных с:

  • заменой комплекта ГРМ;
  • заменой компонентов передней и задней подвесок;
  • заменой компонентов тормозной системы;
  • проведением регламентного ТО (с использованием оригинального масла).

Техническое обслуживание автомобилей с пробегом зачастую требует больше временных и материальных затрат. Предлагая специальные условия на услуги официальных дилеров, чешский бренд выражает благодарность своим многолетним клиентам и их семьям. Компания заботится о своей «семье Шкода» и стремится обеспечить максимальный комфорт и безопасность за рулем каждого автомобиля.

Доверяя автомобиль профессионалам, вы всегда можете рассчитывать на индивидуальный подход, качественное обслуживание и гарантию на выполненные работы и замененные детали.

За подробностями вы можете обратиться в дилерском центре «Автотим Псков» с 9.00 до 21.00 по адресу Псков, ул. Леона Поземского, д. 111. Подробности по телефону: 8(8112) 44-11-11 или на официальном сайте.

Теги: #техосмотр #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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