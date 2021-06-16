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Пьяный водитель повторно встретился полицейским в Усвятах

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Усвятах установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В поселке Усвяты вечером 20 июня у дома по Гражданскому переулку полицейские остановили для проверки автомашину «ИЖ». Выяснилось, что управлял легковушкой местный житель, 1972 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.