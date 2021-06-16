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Семейный челлендж «Вспоминаем летом ПДД!» проходит в Псковской области

Семейный челлендж «Вспоминаем летом ПДД!» проходит в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Безопасное поведение на дорогах — это основа сохранения человеческой жизни. Начни с себя и своей семьи формировать привычку к безопасному поведению на дороге. Тогда сохранишь жизни самых дорогих людей — наших детей!» - говорится в сообщении.

Чтобы стать участниками челленджа по безопасности дорожного движения, нужно сделать селфи момента изучения ПДД дома (на улице) со своими детьми и разместить фото в социальной сети с хештегом #ПДДЛЕТОМПСКОВ60. Фото с хештегом #ПДДЛЕТОМПСКОВ60 нужно направить на электронную почту отделения УГИБДД 60gibdd@mail.ru для размещения в социальной сети «ВКонтакте».

Челлендж проходит с 18 июня по 1 августа. «Давайте проведем летние каникулы дома с пользой!» - добавили в ведомстве.