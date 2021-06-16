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Псковичей приглашают создать новые автомаршруты

Общероссийский народный фронт проводит I Всероссийский конкурс по созданию межрегиональных и региональных авто- и мотомаршрутов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.

К участию приглашаются все граждане России старше 16 лет индивидуально и в составе творческих коллективов. Номинации: культурно-познавательный маршрут, событийный маршрут, маршрут выходного дня, межрегиональный маршрут, этномаршрут.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и прислать презентацию. Конкурсные работы принимаются до 31 июля по электронной почте russiaishere@yandex.ru.

Подробнее на сайте http://россияздесь.рф